Дорофеева станцевала в бюстгальтере и рассказала, что поставила ограничение на Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева похвасталась перед поклонниками откровенными кадрами и рассказала, что поставила себе ограничение на соцсеть. Артистка решила прибегнуть к диджитал детоксу.

На своей страничке в Instagram Дорофеева опубликовала зажигательный видеоролик (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Она предстала перед камерой в белом образе – широких спортивных штанах, удлиненном пиджаке и атласном бюстгальтере.

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Артистка танцевала, снимая верх своей одежды. Ее волосы были уложены в легкий низкий хвост. Также поклонникам удалось рассмотреть множество татуировок на теле певицы.

Дорофеева рассказала, как решилась несколько ограничить свое пользование соцсетью.

"Есть такая возможность в айфоне. И тут я такая – Ооо, и вспомнила не самое свежее выражение - диджитал детокс. Ок, думаю, пора попробовать", – написала звезда.

По ее словам, поначалу лимит был установлен на два часа в сутки. Но уже в первый день она трижды продлевала его на 15 минут, а потом и вовсе отменила ограничение. На второй день певица также продлила лимит на 15 минут, но только один раз. Затем в течение еще двух дней "мрачно отменяла лимиты".

Дорофеева добавила, что эксперимент продолжается.

Коротко о звезде:

Надя Дорофеева – украинская певица, дизайнер, видеоблогер. Родом из Симферополя. Экс-участница группы "Время и Стекло". С 2020 года начала сольную карьеру и выступает под псевдонимом DOROFEEVA.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева показала фото, на которых предстала в кружевном белье.