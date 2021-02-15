Дорофеева сексуально позировала в прозрачном корсете. Видео
Популярная украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками видео, на котором позировала в откровенном наряде.
Соответствующий ролик знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Дорофеева показала мастер-класс, как нужно правильно позировать в кадре. На видео знаменитость предстала в прозрачном корсете нюдового цвета, который не только подчеркнул точеную фигуру певицы, но и аппетитные формы звезды.
В сексуальном образе Дорофеева позировала в гостиной на пушистом белом ковре. Дополнила свой откровенный образ певица широкими темными джинсами с высокой талией и длинными перчатками с надписями. В качестве аксессуаров знаменитость использовала чокер и многочисленные серьги.
"Позирует", – подписала ролики артистка.
Поклонникам в сети понравились сексуальные видео от Дорофеевой. В комментариях под роликами они оставили множество комплиментов звезде.
"Богиня", "Кошечка", "Надюша, ты лучшая", "Модель", – писали поклонники в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева поделилась на своей страничке в сети серией нежных фото в кровати. На певице был лишь белый ультра-короткий топ и такого же цвета шортики, которые оголили ее ноги.