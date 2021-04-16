Дорофеева позировала в трусах и кроп-топе. Фото
Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором она запечатлена в белых трусах, кроп-топе с длинным рукавом и носках.
Звезда позировала спиной к объективу возле выдвижного ящика с одеждой, демонстрируя стройное тело и упругие ягодицы. Соответствующий снимок Дорофеева опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
"Нечего надеть", – написала певица.
Поклонники пришли в восторг от пикантной публикации Дорофеевой. Они засыпали знаменитость комплиментами, отметив, что у нее отличная фигура.
"Красотка", "Фигура – огонь", "Шикарная Надя", "Лучшая", "Зачетная попка", – написали люди.
Коротко о знаменитости:
Надя Дорофеева – популярная украинская исполнительница, которая начинала свою карьеру с участия в группе "Время и Стекло".
В конце прошлого года она выпустила первый сольный трек "Gorit": за несколько дней новый хит набрал миллионы просмотров на Youtube.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Надя Дорофеева устроила постельную фотосъемку в откровенных позах. Звезда показала, как позировала сексуально на кровати.
Также Дорофеева продемонстрировала утреннее видео без макияжа. Сначала певица показала, как ухаживает за собой, а позже – свою натуральную красоту без косметики и фильтров в Instagram.