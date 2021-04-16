Дорофеева позировала в трусах и кроп-топе. Фото

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором она запечатлена в белых трусах, кроп-топе с длинным рукавом и носках.

Звезда позировала спиной к объективу возле выдвижного ящика с одеждой, демонстрируя стройное тело и упругие ягодицы. Соответствующий снимок Дорофеева опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Нечего надеть", – написала певица.

Поклонники пришли в восторг от пикантной публикации Дорофеевой. Они засыпали знаменитость комплиментами, отметив, что у нее отличная фигура.

"Красотка", "Фигура – огонь", "Шикарная Надя", "Лучшая", "Зачетная попка", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Надя Дорофеева – популярная украинская исполнительница, которая начинала свою карьеру с участия в группе "Время и Стекло".

В конце прошлого года она выпустила первый сольный трек "Gorit": за несколько дней новый хит набрал миллионы просмотров на Youtube.

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