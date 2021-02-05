Дорофеева показала стройную фигуру в трусах и кроп-топе. Фото
Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками очередным пикантным фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру и длинные ноги.
Соответствующий снимок знаменитость опубликовала в личных Instagram-сторис. На нем Дорофеева позировала перед зеркалом в гардеробной в черных трусах с завышенной талией и кроп-топе с длинным рукавом.
Звезда похвасталась еще и внушительной коллекцией различной обуви, которая красовалась на полках, а также показала уютный уголок, где наводит марафет по утрам.
Надя Дорофеева – украинская певица, бывшая солистка группы "Время и Стекло". В феврале 2016 года запустила свою линию одежды "It’s My DoDo". В августе 2017-го принимала участие в шоу "Танці з зірками: повернення легенди", где заняла второе место. Наставница вокального проекта "Голос країни-11".
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Надя Дорофеева выпустила первую сольную песню "Gorit" и клип на нее, в котором предстала в очень неожиданных и сексуальных образах.
Позже песня вызвала неоднозначную реакцию у поклонников артистки.
Также Дорофеева впервые выступила с сольным номером на шоу "Танці з зірками".