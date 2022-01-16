Дорофеева показала полностью обнаженного Дантеса

Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала своего звездного супруга, музыканта Владимира Дантеса в обнаженном виде. Артистка запечатлела 33-летнего мужа-вокалиста в постели в гостиничном номере во время отдыха в Мексике.

Фото голого Дантеса появилось в Instagram-stories Дорофеевой. Интимные места любимого знаменитость прикрыла смайликом.

На пикантном снимке экс-участник дуэта "ДиО.фильмы" и тренер-победитель проекта "Лига смеха" сидит на кровати, облокотившись на белые подушки. К камере он отвернут спиной и, очевидно, не догадывается, что его "пятая точка" попала в объектив супруги. Фанаты наверняка обратили внимание на непропорциональный загар Дантеса, а сохранить цензуру помог улыбающийся смайлик в очках на ягодицах артиста.

Видео дня

На постели также лежит книга голливудского актера Мэттью Макконахи "Зеленый свет".

"Тусуюсь с пацанами" – подписала снимок Надежда, отметив на нем мужа и кинозвезду.

Без доли стеснения Владимир добавил к себе в профиль свое голое фото.

"Стоило потерять бдительность и смайлик в заднице", – шутливо прокомментировал певец.

Коротко о знаменитостях:

Надя Дорофеева – 31-летняя украинская певица, дизайнер, видеоблогер. Родом из Симферополя. Экс-участница группы "Время и Стекло". С 2020 года начала сольную карьеру и выступает под псевдонимом DOROFEEVA.

Владимир Дантес (настоящая фамилия – Гудков) – 33-летний украинский певец, телеведущий, радиоведущий, стендап-комик. Родом из Харькова. Экс-участник группы "ДиО.фильмы", которая распалась в 2015 году.

Пара узаконила свои отношения 8 июля 2015 года.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Надя Дорофеева и Владимир Дантес на отдыхе встретились с российскими блогерами Анастасией Ивлеевой и Эльдаром Джараховым. Певица в ресторане станцевала тверк, а ее мужа-музыканта перепутали с с вокалистом группы Maneskin. Подробнее – в нашем материале.