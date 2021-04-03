Дорофеева показала грудь в прозрачном топе. Фото

Украинская певица Надя Дорофеева показала поклонникам фото в откровенном наряде. Звезда позировала в прозрачном топе, через который просвечивается ее грудь.

Соответствующий снимок Дорофеева опубликовала на своей странице в Instagram-stories. Поклонники попросили показать кадр, где знаменитость позирует в секси наряде.

Так, певица показала фото, на котором предстала в прозрачном кружевном топе кремового оттенка, через который было видно оголенную грудь звезды. Дополнила свой сексуальный образ знаменитость широкими спортивными брюками такого же цвета, как и топ.

Коротко о знаменитости: Надя Дорофеева – популярная украинская исполнительница, которая начинала свою карьеру с участия в группе "Время и Стекло". В конце прошлого года она выпустила первый сольный трек "Gorit": за несколько дней новый хит набрал миллионы просмотров на Youtube.

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