Дорофеева показала грудь в прозрачном топе. Фото
Украинская певица Надя Дорофеева показала поклонникам фото в откровенном наряде. Звезда позировала в прозрачном топе, через который просвечивается ее грудь.
Соответствующий снимок Дорофеева опубликовала на своей странице в Instagram-stories. Поклонники попросили показать кадр, где знаменитость позирует в секси наряде.
Так, певица показала фото, на котором предстала в прозрачном кружевном топе кремового оттенка, через который было видно оголенную грудь звезды. Дополнила свой сексуальный образ знаменитость широкими спортивными брюками такого же цвета, как и топ.
Коротко о знаменитости: Надя Дорофеева – популярная украинская исполнительница, которая начинала свою карьеру с участия в группе "Время и Стекло". В конце прошлого года она выпустила первый сольный трек "Gorit": за несколько дней новый хит набрал миллионы просмотров на Youtube.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL:
Надя Дорофеева устроила постельную фотосъемку в откровенных позах. Звезда показала, как позировала сексуально на кровати.
Также Дорофеева показала утреннее видео без макияжа. Сначала певица показала, как ухаживает за собой, а позже Надя продемонстрировала поклонникам свою натуральную красоту без косметики и фильтров в Instagram.