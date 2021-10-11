Дорофеева похвасталась рельефным прессом на камеру. Фото

Популярная украинская певица Надя Дорофеева порадовала поклонников новыми снимками. Знаменитость позировала в светлом костюме, а на одном из фото начала снимать свитер и засветила свой рельефный пресс и белье.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Я обожаю свою работу, но не люблю, когда не успеваю насладиться процессом и начинаю терять ресурс. Тут никакой латте не спасёт", – написала артистка в посте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Дорофеева сделала снимки на заднем дворе своего частного дома. Она позировала в бежевом костюме, состоящем из свитера и шорт. Также она надела бежевые гольфы и светлые ботинки.

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На одном из фото Надя подняла наверх свитер, вероятнее всего, пытаясь его снять и засветила свой подтянутый пресс и кремовый бюстгальтер.

На протяжении всей мини-фотосессии Дорофеева держала в руках чашку с латте.

Коротко о знаменитости:

Украинская певица, актриса, телеведущая и блогер Надя Дорофеева была участницей дуэта с Алексеем Завгородним (Позитивом) "Время и Стекло" (с 2014 по 2020 года).

Осенью 2020 года объявила о сольной карьере и выпустила первый клип.

Дорофеева замужем за украинским певцом и шоуменом Владимиром Дантесом. Пара поженилась в 2015 году.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Надя Дорофеева сексуально позировала на камеру в трусах и кофте. Пикантные снимки можно посмотреть здесь.