Дорофеева и Дантес удивили 'опасным' снимком на фоне популярного водопада на Бали

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с пользователями сети кадрами, на которых она позирует со своим супругом, исполнителем Владимиром Дантесом на фоне водопада Канто Лампо.

Поклонники восхитились снимками и засыпали пару комплиментами. Соответствующий пост артистка опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, сейчас звезды отправились в отпуск на популярный остров Бали. Они активно делятся с подписчиками сети снимками с отдыха и в этот раз пара показала себя на фоне водопада Канто Лампо, который является одним из самых живописных в этом месте.

Поклонники Дорофеевой и Дантеса удивились такой красоте и отметили, что кадры получились невероятными, а сама пара выглядит очень мило.

"Ах, какое красивое фото!", "Невероятно!", "Какие вы милые", "Водопад какой красивый", "Какие горячие", – пишут люди в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Дантес поделился с поклонниками своими впечатлениями об отдыхе на Бали. По его словам, на острове есть много странностей.