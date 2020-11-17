Дочь Заворотнюк предстала перед поклонниками в свадебном платье. Фото
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна показала поклонникам снимки в свадебных нарядах.
Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram в stories (их можно посмотреть ниже).
Так, Анна приняла участие в фотосессии и продемонстрировала подписчикам несколько образов.
Она примеряла три наряда: белое платье из атласа с объемными рукавами, розовое – из тюля и платье из перьев.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк, которая болеет раком, вскоре может вернуться на телевидение.