Дочь Заворотнюк предстала перед поклонниками в свадебном платье. Фото

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна показала поклонникам снимки в свадебных нарядах.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram в stories (их можно посмотреть ниже).

Так, Анна приняла участие в фотосессии и продемонстрировала подписчикам несколько образов.

Она примеряла три наряда: белое платье из атласа с объемными рукавами, розовое – из тюля и платье из перьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк, которая болеет раком, вскоре может вернуться на телевидение.