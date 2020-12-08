Дочь Стива Джобса стала моделью и позировала в ванной для известного бренда. Фото

22-летняя дочь основателя компании Apple Стива Джобса Ева стала моделью и снялась в рекламной компании известного косметического бренда Glossier. Она позировала в ванной оголенной, прикрывая некоторые части тела.

Также на одном из фото девушка держит бокал, а на другом – красит губы косметикой компании. Соответствующие снимки Джобс опубликовала на своей странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

Стоит отметить, что ее образ дополняли патчи и золотые украшения. Кроме того, в рекламной компании снялись такие звезды как Сидни Суини и Наоми Смоллс.

Напомним, Стив Джобс умер на 57 году жизни. Последние годы он боролся со злокачественной опухолью поджелудочной железы.

Ранее его дочь Ева редко появлялась на публике и делилась фото на своей странице в соцсети. Девушка с детства занимается конным спортом и входит в список 1000 лучших гонщиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 70-х годов Стив Джобс и его друг Стив Возняк разработали один из первых персональных компьютеров. Названо пять важнейших изобретений Джобса.