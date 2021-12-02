Дочь Поляковой показала стройные ноги и талию в купальнике. Фото

Дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Маша порадовала поклонников новым снимком, на котором позировала у океана. 16-летняя девушка предстала перед камерой в купальнике, продемонстрировав стройные ноги и тонкую талию.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. Ее подписчики разделились во мнениях: одни считают, что она выглядит прекрасно, а другие увидели на снимке фотошоп (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном кадре Маша Полякова стоит в купальнике с длинным рукавом в анималистичный принт. Девушка, упираясь спиной на столб, отвела взгляд в сторону. Благодаря эффектной позе, можно с легкостью рассмотреть стройные ноги Марии и тонкую талию.

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Однако пользователи сети посчитали, что стройная фигура Маши – фотошоп, но некоторые стали на защиту молодой певицы и засыпали ее комплиментами.

"Красотка", "Сейчас бы говорить про принятие себя и в то же время фотошопить фотки", "Очень красивая, нежная, молоденькая девушка", – пишут люди.

Стоит добавить, что Маша достаточно часто публикует фотографии в купальнике. Одни критикуют внешность девушки, а другие наоборот восхищаются.

Например, в августе она разместила снимок в крошечном бикини у озера, после чего ее засыпали комментариями.

"Баба Яга", "Красавица", "Чудо девочка", "Девушка огонь", "Красотка", "Богиня", "Пока как мама себя не переделаешь и не отреставрируешь, в профиль нельзя фоткаться", "Красивая девочка", – пишут люди.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 16-летняя Мария провела официальный концерт своей рок-группы "ШВЫ" в Киеве. Звездная мама пришла поддержать свою дочь, где собралось небольшое количество киевской молодежи.

Также OBOZREVATEL писал о том, что Маша Полякова опубликовала фото с друзьями, которое подписала нецензурным словом. Переходный возраст или "плохое воспитание" – мнения пользователей сети разделились.