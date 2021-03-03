Дочь Фреймут "призналась в любви" к российскому рэперу. Видео

Старшая дочь украинской телеведущей, писательницы и журналистки Ольги Фреймут зажгла под хит российского рэпера Монгенштерна.

Соответствующее сториз появилось на ее странице в Instagram. На нем 15-летняя Злата танцевала со своими подружками под зажигательную песню MORGENSHTERN & Элджей – Cadillac. В коротком ролике девушки с ярким макияжем и в красивых нарядах веселятся в клубе и плавно двигаются под музыку (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Любимый репертуар", – подписала она видео.

Напомним, Злата Митчелл – это старшая дочь популярной украинской телеведущей Ольги Фреймут. Девочку она родила от британца, с которым встречалась, когда жила в Лондоне. Злата любит танцы, а также она принимала участие во многих танцевальных конкурсах. Кроме того, девочка активно ведет свой блог в социальной сети, где делится с подписчиками подробностями жизни и рассказывает о самых интересных событиях. Звездная мама поддерживает дочь во всех начинаниях, часто оставляя теплые комментарии под ее постами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мишина повеселилась под песню российского рэпера в ночном клубе. Вместе с ней развлеклась и известная певица Алина Паш. Соответствующее видео появилось на странице в Instagram-stories Мишиной. Они танцевали под хит российского рэпера Моргенштерна.