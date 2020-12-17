Дочь Абрамовича впервые показала своего парня. Фото
25-летняя дочь всемирно известного миллиардера Романа Абрамовича София поделилась с поклонниками снимком, на котором позирует со своим парнем в бассейне. Имя ее возлюбленного неизвестно.
Соответствующее фото Абрамович опубликовала на своей странице в Instagram. Отметим, что девушка поддерживает естественную красоту и поэтому перед подписчиками в соцсетях появляется без макияжа.
"Счастье – это мало сказано", – подписала дочь миллиардера.
Напомним, София Абрамович – третий ребенок известного предпринимателя от брака с Ириной Абрамович. На данный момент девушка живет в Англии, но при этом имеет российское гражданство.
Кроме того, София окончила престижный колледж Royal Holloway Лондонского университета по специальности менеджмент и маркетинг.
Также дочь миллиардера с детства увлекается конным спортом. Она занимает призовые места, выступая за Россию в Лондоне и Монте-Карло.
Ранее София Абрамович показала откровенные снимки из отдыха на Мальдивах.
Также дочь миллиардера похвасталась роскошным отдыхом на островах.
Как сообщал OBOZREVATEL, София Абрамович показала пышную грудь на фото. Девушка продемонстрировала пикантный снимок в купальнике на личной странице в соцсети.