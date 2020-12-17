Дочь Абрамовича впервые показала своего парня. Фото

25-летняя дочь всемирно известного миллиардера Романа Абрамовича София поделилась с поклонниками снимком, на котором позирует со своим парнем в бассейне. Имя ее возлюбленного неизвестно.

Соответствующее фото Абрамович опубликовала на своей странице в Instagram. Отметим, что девушка поддерживает естественную красоту и поэтому перед подписчиками в соцсетях появляется без макияжа.

"Счастье – это мало сказано", – подписала дочь миллиардера.

Напомним, София Абрамович – третий ребенок известного предпринимателя от брака с Ириной Абрамович. На данный момент девушка живет в Англии, но при этом имеет российское гражданство.

Кроме того, София окончила престижный колледж Royal Holloway Лондонского университета по специальности менеджмент и маркетинг.

Также дочь миллиардера с детства увлекается конным спортом. Она занимает призовые места, выступая за Россию в Лондоне и Монте-Карло.

Как сообщал OBOZREVATEL, София Абрамович показала пышную грудь на фото. Девушка продемонстрировала пикантный снимок в купальнике на личной странице в соцсети.