Дмитрий Шевченко из 'Холостячки' резко пресек идею секса втроем с участием своей девушки

Финалист второго сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" на телеканале "СТБ" Дмитрий Шевченко заявил, что в свое время был не против заняться сексом втроем. Однако его желание не исполнилось по причине "повзрослевших ценностей".

Сейчас же бизнесмен не готов к этому со своей девушкой Екатериной Шеффер. Такое признание 38-летний украинец сделал в эфире программы на YouTube-канале "НеВинная" (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Когда-то думал об этом. Были такие мыслишки. Но как-то, в момент взросления, появились ценности, чтобы не было секса ради секса, а так, чтобы это было открыто, искренне, с душой", – ответил предприниматель.

Кроме этого, ведущая задала еще один вопрос о том, как бы он поступил, если бы получил такое предложение от своей возлюбленной – певицы Екатерины Шеффер. На что финалист "Холостячки" резко и решительно ответил: "Однозначно, нет!".

Шевченко добавил, что перерос это.

Коротко о финалисте "Холостячки":

Дмитрий Шевченко – 38-летний бизнесмен родом из Львова. Он владеет клининговой и строительной компаниями. А также активно занимается спортом – однажды прошел путь Сантьяго из Португалии в Испанию протяженностью 300 километров.

Ранее был женат, но брак продержался полтора года. Предприниматель прославился в шоу "Холостячка", в котором покорил сердце украинской певицы Златы Огневич, дошел до финала.

Коротко о возлюбленной Шевченко:

Екатерина Шеффер – 34-летняя украинская певица и блогерша. Она сражалась за сердце украинского танцора из США Макса Чмерковского в первом сезоне "Холостяка".

Пела в группе "Голливуд" продюсера Юрия Никитина. Но решила строить сольную карьеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко и Шеффер вместе отпраздновали Новый год в одном из киевских ресторанов.