DJ Nana в прозрачном боди устроила пикантную фотосъемку в саду

Украинская певица и судья шоу "Співають всі" Анастасия Кумейко, известная как DJ NANA, поделилась с поклонниками сексуальными кадрами. Знаменитость устроила фотосъемку в саду в откровенном образе.

Соответствующими кадрами артистка поделилась на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В кадре певица предстала в соблазнительном образе – она позировала перед камерами в эротическом прозрачном нижнем белье.

Во время фотосессии артистка перевоплотилась в соблазнительную садовницу. Анастасия позировала в откровенных позах, демонстрируя свои формы.

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Отметим, что поклонники DJ Nana пришли в восторг от ее сексуальных снимков. Они засыпали ее комплиментами, отметив, что новая фотосессия очень горячая.

"Вы в саду классно смотритесь", "Богиня", "Очень сексуальная и опасная", "Какие у вас смелые и крутые фото", – писали фанаты под кадрами.

Коротко о знаменитости:

Анастасия Кумейко с двух до семи лет занималась художественной гимнастикой в киевской Школе Дерюгиных. На данный момент она является одной из самых востребованных диджеек в Украине. Ездила на гастроли в Ниццу, Францию, Египет, Турцию, Азербайджан.

35-летняя певица встречается с продюсером, композитором Русланом Квинтой. Пара живет вместе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Анастасия Кумейко, известная как DJ NANA позировала полностью обнаженной в новой фотосессии. На фото звезда сексуально прикрыла грудь руками.