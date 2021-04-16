Димопулос засветила фигуру в ярком купальнике. Фото

Экс-участница группы "ВИА Гра" и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свои подтянутые формы в бикини.

Сейчас знаменитость отдыхает в популярном курортном городе Дубай, ОАЭ. Соответствующее фото артистка опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Димопулос позировала на камеру в ярко-зеленом раздельном купальнике, который подчеркнул стройную фигуру певицы. Также для снимка звезда распустила свои длинные волосы. На заднем фоне виднеется чистое море, лежаки и горячий песок.

Пользователи сети остались в восторге от нового фото Димопулос и засыпали ее комплиментами по поводу фигуры.

"Восхитительная", "Какая красотка", "Это законно быть такой красивой?", "Волшебная", – пишут люди в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Санта Димопулос – украинская певица, солистка групп "Queens", "ВИА Гра", "Седьмое небо", выпускница третьего сезона украинского проекта "Фабрика звезд". Чемпионка мира по фитнесу.

Напомним, ранее Санта Димопулос отправилась на отдых в Дубай и возмутилась тем, что на пляже не оказалось свободных мест. В результате знаменитости с маленьким ребенком пришлось находиться под палящим солнцем 15 минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, Санта Димопулос устроила фотосессию возле ярко-желтого автомобиля и показала свою растяжку. Так, исполнительница опубликовала кадры, на которых появилась в белых широких джинсах, топе и легкой рубашке.