Димопулос показала идеальную фигуру на фото с повзрослевшим сыном

Экс-участница группы "ВИА Гра" и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос поделилась с поклонниками очередным фото с отдыха на Мальдивах. На нем знаменитость позировала в раздельном купальнике, продемонстрировав стройную фигуру.

Соответсвующий кадр Димопулос опубликовала на личной странице в Instagram. Отметим, что на снимке певица была запечатлена в компании 11-летнего сына Даниэля от брака с шоуменом Андреем Джеджулой. Мальчик в шортах с цветочным принтом обнимал звездную маму за талию.

Поклонники пришли в восторг от новой публикации Димопулос. Они засыпали певицу и ее сына комплиментами.

Санта Димопулос – украинская певица, бывшая солистка женских поп-групп "Queens" и "ВИА Гра", выпускница третьего сезона украинского проекта "Фабрика звезд". чемпионка мира по фитнесу, а также победительница шоу "Танці з зірками" в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Санта Димопулос переболела коронавирусом. Артистка рассказала о симптомах, которые у нее были в период болезни.