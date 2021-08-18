Девушка с двумя вагинами – о боли во время секса: будто 15 раз ударили ножом

21-летняя американка Рейли Дэвис, которая имеет две вагины, заявила, что в таком случае секс может быть как приятным, так и болезненным. По ее словам, это как лотерея – никогда не знаешь, чего ожидать.

Как рассказала Рейли, бывают случаи, когда она занимается интимом и испытывает оргазм, а иногда – мучительную боль. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Большинство моих оргазмов были болезненные. Это все доходит до такой степени, что мне приходится принимать обезболивающее. Такое ощущение, что меня 15 раз ударили ножом в живот", – сообщила американка.

По словам Рейли, когда это произошло впервые, то она немедленно обратилась к врачам. Специалисты сказали, что у нее две матки, одна из которых сокращается и поэтому вызывает боль. Такой диагноз девушке поставили в 16 лет.

Рейли отметила, что на протяжении многих лет принимает специальные препараты, чтобы у нее не было менструации, так как в этот период боль также увеличивалась.

"Это было ужасно, и доходило до того, что я плакала от боли. После того, как я узнала о своем диагнозе, оказалось, что у меня есть всего 40% вероятности забеременеть. Для меня это просто душераздирающе", – добавила 21-летняя американка.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 30-летняя австралийка Эвелин Миллер родилась с редкой патологией – удвоение матки (два влагалища). Женщина смогла принять свои два половых органов только после того, как стала эскортницей.