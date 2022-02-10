Девушка Канье Уэста оказалась доминатрикс. Чем это отличается от обычного стриптиза

Новая девушка американского рэпера Канье Уэста, актриса и модель Джулия Фокс задолго до известности работала доминатрикс в одном из клубов Нью-Йорка, зарабатывая до1000 долларов в сутки. Она заставляла своих клиентов выполнять действия сексуального характера, но ей не приходилось раздеваться или заниматься интимом с незнакомцами.

На такую работу Фокс устроилась, потому что нуждалась в деньгах. Об этом рассказала сама актриса в ходе подкаста, передает Fox News. "Я встретилась с безумно выглядящим белым парнем в длинном черном плаще. Он предложил мне сходу придумать садистскую БДСМ-фантазию. Я сделала это, и ему понравилось. Он нанял меня там же", – вспомнила возлюбленная рэпера свое собеседование.

По словам Фокс, быть доминатрикс, или госпожой, "похоже на стриптизершу", которая играет в ролевую игру. Кроме того, это дало ей первый актерский опыт. "Мне приходилось быстро импровизировать по несколько раз в день", – пояснила модель.

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Девушка Уэста подчеркнула, что подобная работа законна, а она никогда не занималась сексом в роли доминатрикс. Вместо этого она использовала "определенно много словесного общения" и "поддразнивания". Фокс добавила, что это помогло ей исследовать собственную сексуальность.

"Они могли целовать мои ноги, я могла душить их, может, в трусиках сесть им на лицо", – описала работу госпожи актриса.

Напомним, об отношениях Уэст и Фокс общественность узнала в конце 2021-го. Бывшая девушка рэпера, бизнесвумен Ким Кардашьян подала на развод в феврале прошлого года. Бракоразводный процесс официально пока не завершен.

Коротко о знаменитостях:

Канье Уэст – 44-летний хип-хоп-исполнитель, музыкальный продюсер, композитор, дизайнер. Известен своими резкими высказываниями и неоднократными скандалами.

Джулия Фокс – 31-летння американская актриса, модель, художница, которая родилась в Милане (Италия). Известность получила благодаря роли в фильме "Неограненные драгоценности" (2019), за который была номинирована на премию Gotham Award в номинации "Актер-прорыв".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Джулия Фокс обнародовала откровенный снимок, на котором запечатлена практически обнаженной. Ее образ фактически повторил тот, который Ким Кардашьян демонстрировала ранее в рекламе KKW Fragrance.