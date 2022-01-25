Дева Мария и Иисус уже были. Мужчина набил на животе тату 'Тайной вечери' Леонардо да Винчи

Тату-мастер Джей Хаттон, который участвовал в британском реалити-сериале Tattoo Fixers, закончил один из самых масштабных заказов в своей жизни – на торсе клиента он набил изображение знаменитой фрески Леонардо Да Винчи "Тайная вечеря". Работа над рисунком заняла в общей сложности 42 часа.

Делать перманентную картину иглой на этом участке тела – очень болезненная процедура, которую вытерпеть большое количество времени сможет далеко не каждый. Об этом Хаттон рассказал журналистам издания North Wales Live.

На груди у мужчины по имени Митч, который обратился к татуировщику, уже были изображены Дева Мария и Иисус. Ему захотелось полностью перекрыть туловище рисунком. Мастер предложил разбить работу на несколько сеансов, поскольку выполнить такое кропотливое задание за раз было невозможно.

Видео дня

"Туловище – чрезвычайно болезненное место для татуировки, но Митч ни разу не вздрогнул! Работа заняла шесть полных дневных сеансов, которые длились около семи часов. Каждый с небольшими перерывами. Порой приходилось делать паузы на несколько месяцев, чтобы кожа успела отдохнуть. Таким образом мы пытались сделать процедуру менее болезненной. Я не знаю, как Митч выдержал это испытание", – прокомментировал Хаттон.

Для самого мастера заказ оказался настоящей головной болью. Прорисовка маленьких лиц занимала много времени, и даже самая крошечная неверная деталь могла с легкостью испортить всю картинку.

"У татуировщиков есть только один выстрел. Нет права на ошибку. Стереть и нарисовать заново не получится, поэтому нужно оставаться сосредоточенным все время. Каждый штрих иглы – это тщательно продуманное движение", – отметил Джей.

Когда татуировка была полностью готова, Митч выполнял все указания Хаттона по уходу за ней. В итоге и клиент, и мастер остались довольны результатом.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в сети стала вирусной фотография татуировки в виде груды камней. Такую у себя на ноге набила жительница Англии. Необычный перманентный рисунок насмешил пользователей, поскольку напомнил им фекалии.