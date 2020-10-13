День без бюстгальтера 2020: кто из украинских звезд отказывается от белья. Фото

13 октября во всем мире отмечается День без бюстгальтера. Дата призвана привлечь внимание общества к проблемам распространения рака груди.

Помимо серьезного посыла, праздник также имеет и игривый характер – в этот день принято отказываться от белья. Многие звезды нередко демонстрируют свою грудь в сексапильных нарядах или хвастаются обнаженным телом, вызывая у аудитории дополнительный интерес. OBOZREVATEL предлагает подборку фото украинских знаменитостей без бюстгальтера.

Надя Дорофеева

Украинская певица и любимица миллионов, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева нередко появляется на публике в сексуальных нарядах, большинство из них – концертные костюмы. В повседневной жизни артистка предпочитает свободную и удобную одежду, а иногда и вовсе отказывается от нее. Своими пикантными снимками она охотно делится с фанатами.

Настя Каменских

Секс-бомба отечественной эстрады Настя Каменских, которая в настоящее время выступает под псевдонимом NK, с радостью демонстрирует публике и свой талант, и свою красоту, и свое подтянутое обнаженное тело.

Оля Полякова

Эпатажная звезда также не любит скрывать свою красоту под многослойными нарядами. ее концертные образы всегда откровенны и выгодно подчеркивают фигуру Оли, а во время отдыха исполнительница время от времени радует поклонников и более горячими снимками.

Даша Астафьева

Актриса и певица, звезда мужского глянца Playboy – любительница показать обнаженное тело на публику. Астафьева участвует в многочисленных фотосессиях без одежды и является одним из главных секс-символов Украины.

Тина Кароль

Поп-дива Тина Кароль не является поклонницей эпатажа, ей больше свойственны чувственность и нежность, которые граничат с сексуальностью. Исполнительницу можно увидеть в откровенных полупрозрачных платьях, демонстрирующих ее фигуру. Иногда Тина также участвует в пикантных фотосессиях, где, в частности, позирует без белья.

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