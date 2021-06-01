Деми Роуз засветила пышную грудь в платье с корсетом. Фото

София Ковнир
София Ковнир
Папарацци
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Деми Роуз засветила пышную грудь в платье с корсетом. Фото

Британская супермодель 25-летняя Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками пикантными снимками, на которых продемонстрировала пышные формы в платье с откровенным декольте. Свой образ знаменитость дополнила ярким макияжем и элегантной прической.

Соответствующие кадры звезда опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили фото Роуз и засыпали ее комплиментами.

Так, модель позировала на камеру в кремовом платье с вырезом в области груди от бренда Annie’s Ibiza. Сверху наряда виднелся необычный корсет с французским гобеленом.

Свой аутфит Роуз завершила прической в виде высокого хвоста и насыщенным макияжем с акцентом на глаза.

Видео дня
Модель позировала на камеру в кремовом платье с вырезом
Свой аутфит Роуз завершила прической в виде высокого хвоста

Пользователи сети пришли в восторг от пикантного фото модели. Они засыпали знаменитость множеством комплиментов.

"Ошеломляющая", "Настоящая богиня", "Вау, великолепная!", "Яркая", – пишут люди.

Пользователи сети пришли в восторг от пикантного фото модели
Роуз засыпали комплиментами
В сети оценили фото модели

Коротко о знаменитости:

  • Деми Роуз – обладательница пышных форм и тонкой талии. Однако это не помешало ей добиться успеха не только в модельном мире, но и сети.

  • Знаменитость активно делится с подписчиками пикантными снимками, которые набирают большое количество просмотров. На данный момент за Роуз следят более 16,5 миллионов пользователей.

Деми Роуз – обладательница пышных форм и тонкой талии
Знаменитость активно делится с подписчиками пикантными снимками
За Роуз следят более 16,5 миллионов пользователей

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Деми Роуз позировала с обнаженной грудью, прикрыв ее крохотными лепестками роз. Кадр был опубликован в честь Дня Земли.

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