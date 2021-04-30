Деми Роуз в мини-бикини устроила фотосессию среди цветов

Британская супермодель 25-летняя Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками снимками, на которых засветила пышные формы в купальнике.

Знаменитость позировала в десятках букетах белых роз. Соответствующие фото девушка опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Роуз появилась перед фанатами в крошечном бикини белого цвета, которое подчеркнуло фигуру звезды. Свой образ она дополнила легким макияжем, а также сделала прическу в виде длинного хвоста.

"Вибрация настолько высока, что вселенная соответствовала ей", – подписала кадры модель.

Пользователи сети восхитились красотой Роуз и подчеркнули, что она выглядит превосходно.

"Ангел", "Королева-ангел Роуз", "Ты такая идеальная", "Великолепная", – пишут люди в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Деми Роуз – обладательница пышных форм и тонкой талии. Однако это не помешало ей добиться успеха не только в модельном мире, но и сети.

Знаменитость активно делится с подписчиками пикантными снимками, которые набирают большое количество просмотров. На данный момент за Роуз следят более 16 миллионов пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Деми Роуз позировала с обнаженной грудью, прикрыв ее крохотными лепестками роз. Кадр был опубликован в честь Дня Земли.