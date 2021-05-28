Деми Роуз снялась в трусах, прикрыв оголенную грудь журналом Playboy. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
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Британская супермодель Деми Роуз

Британская супермодель 25-летняя Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором позировала в одних кружевных трусах. Обнаженную грудь она прикрыла журналом Playboy.

Соответствующий кадр знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Волосы Деми на снимке уложены в легкие локоны. На лице она сделала повседневный макияж в натуральных оттенках (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

Деми Роуз позирует топлес

Пользователи сети пришли в восторг от пикантного фото модели. Они засыпали Роуз множеством комплиментов.

"Невероятная", "Красивая", "Ты богиня, Деми", "Ты мне нравишься", "Горячо", "Ты лучшая", – написали люди

Пользователи засыпали модель комплиментами
Пользователи засыпали модель комплиментами
Пользователи засыпали модель комплиментами
Пользователи засыпали модель комплиментами
Пользователи засыпали модель комплиментами

Коротко о знаменитости:

  • Деми Роуз – обладательница пышных форм и тонкой талии. Однако это не помешало ей добиться успеха не только в модельном мире, но и сети.

  • Знаменитость активно делится с подписчиками пикантными снимками, которые набирают большое количество просмотров. На данный момент за Роуз следят более 16 миллионов пользователей.

Британская супермодель Деми Роуз
Британская супермодель Деми Роуз
Британская супермодель Деми Роуз

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Деми Роуз позировала с обнаженной грудью, прикрыв ее крохотными лепестками роз. Кадр был опубликован в честь Дня Земли.

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