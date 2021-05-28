Деми Роуз снялась в трусах, прикрыв оголенную грудь журналом Playboy. Фото

Британская супермодель 25-летняя Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором позировала в одних кружевных трусах. Обнаженную грудь она прикрыла журналом Playboy.

Соответствующий кадр знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Волосы Деми на снимке уложены в легкие локоны. На лице она сделала повседневный макияж в натуральных оттенках (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

Пользователи сети пришли в восторг от пикантного фото модели. Они засыпали Роуз множеством комплиментов.

"Невероятная", "Красивая", "Ты богиня, Деми", "Ты мне нравишься", "Горячо", "Ты лучшая", – написали люди

Коротко о знаменитости:

Деми Роуз – обладательница пышных форм и тонкой талии. Однако это не помешало ей добиться успеха не только в модельном мире, но и сети.

Знаменитость активно делится с подписчиками пикантными снимками, которые набирают большое количество просмотров. На данный момент за Роуз следят более 16 миллионов пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Деми Роуз позировала с обнаженной грудью, прикрыв ее крохотными лепестками роз. Кадр был опубликован в честь Дня Земли.