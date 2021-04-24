Деми Роуз снялась голой, прикрыв грудь лепестками. Фото

Всемирно известная британская модель Деми Роуз регулярно удивляет армию своих поклонников пикантными снимками. Так, на этот раз она позировала с обнаженной грудью, прикрыв ее крохотными лепестками роз.

Соответствующую публикацию звезда выложила на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Оказалось, что кадр был опубликован в честь Дня Земли, который отмечается 22 апреля.

Знаменитость сфотографировала себя на траве в тот момент, когда наслаждалась солнечными лучами. Она лежала с закрытыми глазами, а интимные части тела были спрятаны за красными лепестками.

"С Днем Земли. Это благословение прожить жизнь на этой прекрасной планете, о которой, к сожалению, мы не заботимся должным образом", – говорится в подписи к изображению.

Коротко о знаменитости:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в городе Бирмингем. Несколько лет тому назад она получила титул "самая сексуальная девушка планеты" по версии журнала Zoo Magazine.

Вокруг ее упругих форм давно не прекращаются сплетни. Кто-то уверен, что звезда точно пользовалась услугами пластического хирурга, кто-то – что такая красота у нее от природы. Сама же Роуз отрицает слухи о каких-либо пластических вмешательствах.

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