Деми Роуз оголилась на камеру. Фото

Известная британская модель 26-летняя Деми Роуз порадовала поклонников новой пикантной фотосессией. Звезда позировала обнаженной в красной накидке.

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Дорогой Санта… Я могу объяснить", – загадочно подписала снимки модель (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных кадрах Деми Роуз предстала обнаженной, продемонстрировав пышные формы.

Сверху она надела красную накидку, которая едва прикрывала грудь знаменитости. Также она обула сапоги на каблуке в тон к накидке. Отметим, что таким нарядом звезда также подчеркнула подтянутый пресс.

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Образ звезда дополнила ярким макияжем с акцентом на глаза и губы. Волосы Роуз аккуратно уложила сзади.

Поклонники знаменитости остались в восторге от пикантных кадров и засыпали ее комплиментами.

"Лучшие фото", "Красиво", "Желанная", "Очень огненная", "Вау", "Просто завораживает", "Любимая девушка", "Королева", "Великолепная", "Какая красивая", "Сексуальная", – пишут люди.

Коротко о модели:

Деми Роуз Моби – 26 летняя модель. Родом из Бирмингема (графство Уэст-Мидлендс, Великобритания). За пышные формы в интернете ее часто называют британской "Ким Кардашьян". В социальной сети Instagram на Деми подписано почти 19 млн пользователей.

Девушка мечтала стать подиумной моделью, однако ей помешал рост в 157 сантиметров. В итоге Роуз получила популярность на интернет-пространстве.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Деми Роуз снялась в фотосессии, в которой позировала в полупрозрачном платье с корсетом, подчеркивающем пышные формы.