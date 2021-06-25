Даша Астафьева засветила пышную грудь в новой фотосессии

София Ковнир
София Ковнир
Папарацци
2 минуты
842
Даша Астафьева засветила пышную грудь в новой фотосессии

Украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала пикантный образ в белье. Артистка снялась в новой фотосессии.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадры и засыпали звезду комплиментами.

Астафьева позировала на камеру в черном кружевном бюстгальтере, а сверху она накинула на одно плечо пиджак. Кроме того, певица сделала аккуратную прическу, собрав волосы, и насыщенный макияж.

"Отопительный сезон внутри закончен. Об этом свидетельствуют факты из разряда "никаких больше вечеринок" и "я рисую старые картины", – подписала снимки Астафьева.

Видео дня
Астафьева снялась в новой фотосессии
Астафьева в пикантном образе

Пользователям сети очень понравилась новая фотосессия знаменитости. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Королева", "Полиция красоты где?", "Просто шикарно", – пишут люди.

Пользователям сети очень понравилась новая фотосессия знаменитости

Коротко о знаменитости:

  • Даша Астафьева стала известной, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy (55th Anniversary Playmate).

  • Также она принимала участие в украинской "Фабрике звезд", была ведущей телеканала М1.

  • Кроме этого, звезда появилась на обложке украинского издания журнала Playboy и привлекла внимание Хью Хефнера – основателя и шеф-редактора журнала Playboy в 2008 году.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • Астафьева снялась в откровенной фотосессии. Она позировала в прозрачном гольфе-сетке, через который просвечивалась грудь. Также на ней были короткие черные шорты, длинные кожаные перчатки и массивное украшение на шее.

  • Также Астафьева примерила дерзкий образ, позируя в колготках в сетку и обтягивающем боди.​​​​​​​

Украиназвездылюдишоу-бизнесшоуДаша Астафьева