Даша Астафьева засветила пышную грудь в новой фотосессии

Украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала пикантный образ в белье. Артистка снялась в новой фотосессии.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадры и засыпали звезду комплиментами.

Астафьева позировала на камеру в черном кружевном бюстгальтере, а сверху она накинула на одно плечо пиджак. Кроме того, певица сделала аккуратную прическу, собрав волосы, и насыщенный макияж.

"Отопительный сезон внутри закончен. Об этом свидетельствуют факты из разряда "никаких больше вечеринок" и "я рисую старые картины", – подписала снимки Астафьева.

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Пользователям сети очень понравилась новая фотосессия знаменитости. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Королева", "Полиция красоты где?", "Просто шикарно", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Даша Астафьева стала известной, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy (55th Anniversary Playmate).

Также она принимала участие в украинской "Фабрике звезд", была ведущей телеканала М1.

Кроме этого, звезда появилась на обложке украинского издания журнала Playboy и привлекла внимание Хью Хефнера – основателя и шеф-редактора журнала Playboy в 2008 году.

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