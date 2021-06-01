Даша Астафьева показала стройную фигуру в телесном купальнике. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
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Украинская модель и певица Даша Астафьева

Украинская модель, певица, актриса и бывшая солистка группы NikitA Даша Астафьева поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых позировала в телесном купальнике. Звезда продемонстрировала на фото пышные формы и стройную фигуру.

Соответствующие снимки Астафьева опубликовала на личной странице в Instagram. Артистка, которая сейчас отдыхает в Турции показала, как проводит время в СПА-комплексе NG Phaselis Bay (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

"Здесь идеальное место для души и тела... Я чувствую себя легче и счастливее", – написала она.

Даша Астафьева позирует в откровенном купальнике
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Даша Астафьева позирует в откровенном купальнике

Поклонники оценили пикантные фото знаменитости. Они засыпали Дашу комплиментами, отметив, что она выглядит очень сексуально.

Поклонники оценили пикантные фото знаменитости
Поклонники оценили пикантные фото знаменитости
Поклонники оценили пикантные фото знаменитости

Коротко о знаменитости:

  • Даша Астафьева стала известной, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy (55th Anniversary Playmate).

  • Также она принимала участие в украинской "Фабрике звезд", была ведущей телеканала М1.

  • Кроме этого, звезда появилась на обложке украинского издания журнала Playboy и привлекла внимание Хью Хефнера – основателя и шеф-редактора журнала Playboy в 2008 году.

Украинская модель и певица Даша Астафьева

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • Астафьева снялась в откровенной фотосессии. Она позировала в прозрачном гольфе-сетке, через который просвечивалась грудь. Также на ней были короткие черные шорты, длинные кожаные перчатки и массивное украшение на шее.

  • Также Астафьева примерила дерзкий образ, позируя в колготках в сетку и обтягивающем боди.

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