Даша Астафьева показала стройную фигуру в телесном купальнике. Фото

Украинская модель, певица, актриса и бывшая солистка группы NikitA Даша Астафьева поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых позировала в телесном купальнике. Звезда продемонстрировала на фото пышные формы и стройную фигуру.

Соответствующие снимки Астафьева опубликовала на личной странице в Instagram. Артистка, которая сейчас отдыхает в Турции показала, как проводит время в СПА-комплексе NG Phaselis Bay (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

"Здесь идеальное место для души и тела... Я чувствую себя легче и счастливее", – написала она.

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Поклонники оценили пикантные фото знаменитости. Они засыпали Дашу комплиментами, отметив, что она выглядит очень сексуально.

Коротко о знаменитости:

Даша Астафьева стала известной, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy (55th Anniversary Playmate).

Также она принимала участие в украинской "Фабрике звезд", была ведущей телеканала М1.

Кроме этого, звезда появилась на обложке украинского издания журнала Playboy и привлекла внимание Хью Хефнера – основателя и шеф-редактора журнала Playboy в 2008 году.

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