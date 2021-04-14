Даша Астафьева показала рокерский образ в новой фотосессии

Украинская модель, певица, актриса и бывшая солистка группы NikitA Даша Астафьева для новой фотосессии выбрала смелый наряд: гольф-сетку и кожаные длинные перчатки.

Соответствующим снимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она позировала перед зеркалом, выбрав довольно необычную позу. Свой дерзкий образ, который сама звезда назвала "рокерским", она дополнила помадой ярко-красного оттенка и слегка взъерошенными волосами.

"Немного рока этому вторнику! Любите цветной рок или чб?" – поинтересовалась модель.

Поклонники оценили новый лук Астафьевой, поэтому в комментариях не жалеют для нее теплых слов. Вот, что они пишут по этому поводу:

"Ох, как же это прекрасно! Выбираю оба!", "Цветно и ярко!", "Это вау!", "А можно любить сразу оба? Ну пожалуйста…", "Неожиданно".

Даша Астафьева стала известной, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy (55th Anniversary Playmate). Также она принимала участие в украинской "Фабрике звезд", была ведущей телеканала М1.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева примерила дерзкий образ: черное боди скомбинировала с колготками в сетку и кожаным аксессуаром. В объектив звезда смотрела уверенно, а объемный рукав, который напоминал огромный цветок, добавлял ее образу еще больше загадочности.