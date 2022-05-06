Даша Астафьева отборной бранью пригрозила комику Сабурову, который шутил об убитых украинках

Украинская модель и певица Даша Астафьева эмоционально обратилась к скандальному комику-путинисту Нурлану Сабурову из-за того, что он пошутил над активисткой, которая привлекала внимание к убитым и изнасилованным оккупантами украинкам. Отборной бранью она пригрозила "отп*здить" равнодушного казаха при встрече.

На украинскую звезду произвел крайне негативное впечатление вопрос стендапера: "Это месячные?" адресованное украинке, которая облилась красной краской для привлечения внимания к геноциду. Ролик с реакцией Астафьевой опубликовали на YouTube-канале ISLND TV (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Сабуров ты ху*ло еб*ное. Я буду тебя п*здить лично и буду получать от этого огромное удовольствие", – обратилась к комику украинка, демонстративно ударив несколько раз по столу.

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Астафьева упрекнула казаха за то, что он оправдывал молчание о войне в Украине "переживаниями за семью", но, увидев активистку, привлекающую внимание к покалечиным жизням украинских женщин, он позволил себе отвратительную шутку.

Инцидент на концерте стендапера насколько выбил из колеи певицу, что она познее не один день злилась и вспоминала циничность знаменитости.

"Я была возмущена, бл*ть, этим сколько дней, что мне близкие люди говорили: "Чего ты не успокоишься, чего ты не спишь?" Он просто не знает силу женской злобы и настроения, когда ты желаешь, чтобы он уср*лся там, где он есть, – эмоционально заявила модель.

Комментируя отмену шоу комика по всему миру, Астафьева подчеркнула, что путинист недооценил намерения и силу украинцев за рубежом, а потому не ожидал глобального бойкота.

Кроме этого, звезда поделилась, что после жалкого вброса Сабурова, который он хотел поднести как шутку, ей написало очень много казахов с извинениями за представителя своего народа. По словам артистки, они утверждали, что жалеют о том, что сказал стендапер.

Напомним: во время тура Сабурова по США он несколько раз спорил с украинскими зрителями по поводу войны, отказываясь озвучивать адекватную позицию из-за якобы страха за семью в РФ. Более того, на одном из концертов из зала вывели проукраински настроенного казаха, который поставил звезде "неудобный" вопрос.

Однако самым большим позором для комика стало выступление, на котором к нему подбежала украинская активистка в белом платье с красными пятнами, а он, дождавшись, пока ее схватят охранники, спросил: "Это месячные?"

Как сообщал OBOZREVATEL, одиозные выходки стендапера не остались незамеченными мировым сообществом, поэтому его выступления в Израиле и Казахстане быстро отменили.