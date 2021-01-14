Дантес показал обнаженную Дорофееву в ванной. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
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Дантес поделился пикантным фото Дорофеевой

Украинский певец Владимир Дантес поделился пикантным фото своей жены Нади Дорофеевой, на котором она позировала полностью обнаженной. Так, артистка нежилась в круглой ванне с цветами под навесом, прикрывая интимные части тела руками.

Соответствующий кадр Дантес опубликовал на личной странице в Instagram. Напомним, что сейчас звезды отдыхают на популярном острове Бали.

Надя Дорофеева обнаженная

Кроме того, Владимир опубликовал и собственное фото. На нем он также позировал в ванне, заложив за уши цветы.

"Мы видим себя не так, как другие. Привожу пример разных взглядов. Считаю, что я сильно не доработал по композиции, свету и вообще ракурс не очень удачно выбрал. А вот Надя постаралась. Говорит, что я тут сильно хорошо получился. Кто я такой, чтоб ей не верить", – прокомментировал публикацию артист.

Владимир Дантес поделился новым фото

Поклонники Дорофеевой и Дантеса отметили, что кадры получились невероятными. Они засыпали звезд комплиментами.

"Какие вы крутые, ребят", "Обе фотографии красивые", "Горячо и сексуально", "Вы невероятные", – написали люди.

Поклонники оценили пикантные фото Дорофеевой и Дантеса
Поклонники оценили пикантные фото Дорофеевой и Дантеса
Поклонники оценили пикантные фото Дорофеевой и Дантеса
Поклонники оценили пикантные фото Дорофеевой и Дантеса

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Дантес поделился с поклонниками своими впечатлениями об отдыхе на Бали. По его словам, на острове есть много странностей.

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