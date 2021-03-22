Данилко неожиданно застеснялся и отказался отвечать на вопросы Осадчей. Видео

Украинский актер, исполнитель и композитор Андрей Данилко не захотел отвечать на вопросы Екатерины Осадчей, аргументировав это тем, что вокруг слишком много людей.

В программе " Світське життя" на канале "1+1" знаменитость успел рассказать ведущей только о том, что любит есть мороженое, когда смотрит сериалы. Когда же дело дошло до вопросов о карантине и здоровье, то Данилко неожиданно засмущался (чтобы смотреть видео , проскролльте до конца страницы).

"Катя, давай не будем сейчас…Я очень стесняюсь. Музыка играет, шары эти дурацкие. Куча людей вокруг…Я столько за неделю не разговариваю, как сегодня. Наверное, просто не мой день…", – с иронией произнес артист.

Отметим, что Андрей Михайлович появился на публике в своем любимом наряде черных цветов: спортивные штаны, темные кроссовки, толстовка и черная бейсболка.

Напомним, Андрей Данилко – украинский актер, певец, композитор, юморист-пародист, сценарист, продюсер и телеведущий. Народный артист Украины. Больше всего известен и востребован публикой как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сердючка и Брежнева стали новыми ведущими "Орла и Решки". Поклонники очень обрадовались радостной новости, заявив, что им "не хватало Верки и ее мамы".