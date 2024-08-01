'Что происходит с этим миром?' Итальянский бренд Moschino попал в скандал из-за модели без белья

Итальянский бренд одежды Moschino оскандалился рекламной фотосессией для демонстрации новой осенне-зимней коллекции. Модный дом решил с помощью черного пиара привлечь к себе внимание, из-за чего надел на модель только свитер, а нижнюю часть тела оставил полностью обнаженной.

На мужчине не было белья, а свои гениталии он прикрыл только смайликом. Это фото Moschino опубликовал в Instagram и после волны хейта в комментариях и почти суток на странице до сих пор не удалил.

"Коллекция Moschino осень-зима 2024 "Collezione 0" ["Коллекция 0"] появилась в DUST Magazine 25 – THE SMILE ISSUE", – объявил бренд.

Идею почти полностью обнажить модель придумал стилист Лука Гуарини, регулярно создающий подобные эпатажные кадры: голые мужчины и женщины, едва прикрывающие гениталии, и фетиши. Фотографировал модель Кито Муньоса.

Желтый свитер со смайлом был создан в сотрудничестве с брендом SMILEY, с которым совместная работа продолжается с 2007 года.

Решение раздеть модель, оставив на нем только верхнюю часть одежды, не на шутку разнервировала ценителей модного дома Moschino, поэтому некоторые пометили, что отменяет подписку на бренд через эту гениальную идею:

"Отписка!"

"С годами я замечаю, что почти все нравившиеся мне бренды начинают терять свой класс, будучи интереснее, они теряют свою репутацию из-за подобных постов!"

"Реально? Кому-то заплатили за эту сраную идею?"

"Это уже не нормально и не свобода".

"Брюков нет в наличии?"

"За деньги не купишь мастерство".

Хочется сойти с этой планеты. Что происходит с этим миром?"

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