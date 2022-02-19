Как выглядит 'человек-мутант' Грэм, который сможет выжить после любых ДТП. Фото

В Австралии специальная комиссия по транспортным авариям создала манекен человека-мутанта по имени Грэм, чтобы научить людей безопасности дорожного движения. Единственный "человек-киборг", который может выжить в автокатастрофе, обладает черепом со встроенными "зонами деформации", а его бочкообразная грудь способна выдерживать очень сильные удары.

Как пишет Daily Star, автором скульптуры Грэма стала художница Патрисия Пиччинини. Для его создания хирурги-травматологи провели многочисленные исследования.

Идея черепа Грэма была спроектирована так, чтобы он поглощал большую часть удара раньше, чем шлем. Зоны смятия помогают замедлить импульс его головы, когда она движется вперед при ударе, и увеличивают способность черепа останавливать силу, которая продолжает действовать, чтобы повредить мозг. Кроме того, сам мозг Грэма защищен гораздо большим количеством спинномозговой жидкости и связками, которые удерживают его при столкновении.

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Во избежание травм, у Грэма уменьшен нос, а уши скрыты за большей структурой черепа и шеи. Вокруг выступающих областей специально добавлена жировая ткань, чтобы дополнительно поглощать энергию удара.

Также у "киборга" более сильные ребра, между каждым из которых установлены мешки. Они обеспечивают защиту органов. Таким образом туловище имеет схожесть с подушкой безопасности.

Голень Грэма является наименее защищенной костью в теле. Ее покрывает лишь тонкий слой кожи. Однако его похожие на копыта ноги с дополнительными суставами позволяют быстро отпрыгивать в сторону.

С помощью Грэма производители автомобилей пытаются понять, как улучшить дорожную систему мира.

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