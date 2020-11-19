Чехова вызвала фурор в сети снимками в купальнике

Российская телеведущая Анфиса Чехова поделилась с поклонниками очередными пикантными фото, на которых показала свою фигуру.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

Так, ведущая позировала в откровенном купальнике яркого цвета.

"Приветики-пистолетики! Я не виновата, что так много фото с Мальдив у меня осталось", – подписала кадры Чехова.

Поклонники пришли в восторг от новых фото телеведущей. Они засыпали Чехову комплиментами.

"Очень красиво", "Шикарная!", "Какой красивый купальник", "Мы не против, выкладывайте, глаз радует!", "Роскошная! Мой идеал фигуры", – пишут пользователи в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анфиса Чеховаподелилась пикантным фото, на котором продемонстрировала свои пышные формы.