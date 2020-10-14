Чехова показала аппетитные формы в откровенном купальнике. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
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Чехова показала аппетитные формы в откровенном купальнике

Российская телеведущая Анфиса Чехова поделилась с поклонниками очередными пикантными фото, на которых продемонстрировала пышные формы.

Соответствующие снимки 42-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На многих из них она позировала в откровенном купальнике в душевой кабинке. Также Чехова была запечатлена в сексуальных позах в ванной.

Анфиса Чехова сексуально позирует на камеру
Анфиса Чехова в пикантной фотосессии
Соблазнительная Анфиса Чехова
Анфиса Чехова позирует в ванной
Анфиса Чехова в откровенном купальнике

Поклонники высоко оценили соблазнительные снимки Чеховой, отметив ее сексуальность.

"Красавица. Мечта любого мужчины", "Какая вы сексуальная", "Шикарная, как и всегда", "Фигура – супер", "Огонь", – написали люди.

Чехова показала аппетитные формы в откровенном купальнике. Фото
Чехова показала аппетитные формы в откровенном купальнике. Фото
Чехова показала аппетитные формы в откровенном купальнике. Фото
Чехова показала аппетитные формы в откровенном купальнике. Фото
Чехова показала аппетитные формы в откровенном купальнике. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анфиса Чехова делилась с поклонниками эротическим фото. На нем она позировала абсолютно голой, лежа на спине лошади.

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