Чехова показала аппетитные формы в откровенном купальнике. Фото

Российская телеведущая Анфиса Чехова поделилась с поклонниками очередными пикантными фото, на которых продемонстрировала пышные формы.

Соответствующие снимки 42-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На многих из них она позировала в откровенном купальнике в душевой кабинке. Также Чехова была запечатлена в сексуальных позах в ванной.

Поклонники высоко оценили соблазнительные снимки Чеховой, отметив ее сексуальность.

"Красавица. Мечта любого мужчины", "Какая вы сексуальная", "Шикарная, как и всегда", "Фигура – супер", "Огонь", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анфиса Чехова делилась с поклонниками эротическим фото. На нем она позировала абсолютно голой, лежа на спине лошади.