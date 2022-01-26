Вдова Хью Хефнера подтвердила, что он фотографировал обнаженных моделей без их ведома для шантажа

Бывшая жена основателя журнала Playboy Кристал Хефнер подтвердила, что ее покойный муж тайно фотографировал обнаженных моделей в особняке, создавая на них компромат. Ранее подобное обвинение выдвигала модель Холли Мэдисон, жившая с миллиардером с 2001 по 2008 год.

В отсутствие доказательств, заявление пострадавшей в документалке Secrets of Playboy было просто одной из версий событий в доме. Однако вдова магната в своем Twitter подтвердила, что самостоятельно уничтожила тысячи снимков девушек, которых фотографировали без согласия (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я нашла тысячи фотографий, о которых вы говорите, Холли. Я немедленно порвала их и уничтожила все до единой ради тебя и других женщин на них. Их больше нет", – написала Кристал Хефнер.

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Ранее модель утверждала, что владелец дома, в котором проходили громкие вечеринки, подстерегал девушек, которые перебрали с алкоголем или наркотическими средствами и не могли за себя постоять.

По словам Холли, многие модели боялись уйти из особняка и спорить с Хью Хефнером, потому что он угрожал обнародовать фотографии.

"Когда я жила в особняке, то боялась уйти. Я думаю, что с самого начала отдавала себе отчет, что, если я уйду, он бы мне отомстил этими фотографиями, которые годами ждали своего времени", – сказала она.

Пострадавшая от запугиваний девушка добавила, что миллиардер делал 8 экземпляров каждой фотографии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в документальном фильме о жизни в доме Хью Хефнера бывшие "кролики" раскрыли шокирующие требования и извращения основателя культового эротического журнала. По словам моделей, он заставлял их участвовать в оргиях и употреблять наркотики.