Бывшая жена Дзидзьо позировала топлес на террасе своего дома. Фото

Певица Slavia (Ярослава Притула-Хома) и бывшая жена музыканта Дзидзьо (Михаил Хома), с которым она сейчас разводиться, поделилась с поклонниками пикантным кадром. Знаменитость оголила грудь на террасе своего дома.

Соответствующее фото певица опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На фото Slavia показала, как загорает топлес в желтых мини-трусиках и с тюрбаном на голове. Знаменитость лежала на белом полотенце и прикрыла оголенную грудь руками.

"Лето – это когда хочется нежиться на солнышке. Люблю места, где сливаешься с природой телом и душой ... где нет посторонних взглядов, где не надо краситься, думать во что одеться, где нужно ровно держать спинку, делать сексуальную ходу и демонстрировать бренды и интеллект...Когда лежу на солнышке, я не читаю книгу, не говорю по телефону ... Я наблюдаю за природой, вслушиваясь в ее ультразвуки, и чувствую себя в моменте ... а еще, я пишу стихи к своим будущим песням", – поделилась с поклонниками артистка.

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В комментариях к фото поклонники Slavia засыпали ее комплиментами. Они отметили, что звезда, как всегда, выглядит великолепно.

"Глуп тот Дзидзьо, как сибирский валянок. Такую женщину потерять, надо уже совсем быть без головы", "Нежная как солнышко", "Красота", – писали пользователи сети.

Коротко о знаменитости:

Slavia (Ярослава Притула-Хома) – украинская певица и педагог по вокалу. В 2013 году после продолжительных отношений вышла замуж за украинского певца, артиста и продюсера Дзидзьо (Михаил Хома).

В 2021 году Дзидзьо заявил, что он разводится с женой после 20 лет отношений. Slavia считает, что расставанию с Дзидзьо поспособствовала ее карьера и публичность, а ревность стала отправной точкой.

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