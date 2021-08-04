Бывшая стюардесса продает в сети откровенные фото: из-за этого она не может найти парня

27-летняя Аманда Соммер работала бортпроводником в RyanAir, однако в прошлом году она сменила сферу деятельности. Теперь она зарабатывает 15 тысяч фунтов стерлингов в месяц, продавая фото эротического характера в сети. Из-за этого мужчины постоянно бросают ее, когда узнают правду.

Девушка начала продавать интимные фото, когда в какой-то момент у нее начали заканчиваться деньги. Об этом пишет издание The Sun (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Парень, с которым Аманда встречалась на тот момент, также бросил ее, узнав всю правду. После этого девушка продолжает знакомится с противоположным полом в сети, но все попытки заканчиваются для нее неудачами.

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"Я очень расстроена из-за этого. Мне кажется, что парни не хотят быть со мной из-за откровенных фото в сети. Я просто думаю, что им следует быть более непредвзятыми. Это нечестно", – выразила свое мнение по этому поводу бывшая бортпроводница.

Аманда также заявила, что своим будущим избранником она видит мужчину-миллиардера – такого как Илон Маск или Билл Гейтс. Она добавила, что мечтает о встрече "по старинке" – в реальной жизни.

"Я уже долгое время не замужем. Похоже, никому не нравится моя сфера деятельности, никто из них не готов дать мне хотя бы один шанс", – отметила девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 24-летняя Морган Дойн из Барнсли смогла заработать на огромный дом с пятью спальнями и красный Ford Mustang благодаря продаже своих пикантных фото в интернете. По ее словам, изначально она и представить себе не могла, что подобная деятельность превратится в постоянную работу.