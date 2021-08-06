Была проституткой и женой олигарха: тайная жизнь российской шпионки в США

Алия Роза родилась в СССР и стала шпионкой. В 19 лет она влюбилась в опасного мужчину, которого ей приказано было соблазнить.

Девочка выросла в семье высокопоставленного военного генерала, поэтому пошла стопам отца и вступила в ряды российской армии. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Бывшая шпионка рассказала, что ее изнасиловали, научили управлять мужчинами и манипулировать ими, а также приказали притвориться проституткой, чтобы "поймать свою цель".

"Нас учили, как соблазнять мужчин, как психологически манипулировать ими, как заставить их говорить, чтобы мы могли передавать информацию в полицию", – объяснила девушка.

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На первом задании экс-шпионки ей было поручено притвориться проституткой, чтобы соблазнить лидера преступной банды, которая поставляла наркотики в страну.

Однако 19-летняя девушка влюбилась в мужчину. Она призналась, что между ними возникли взаимные чувства и вместе им было очень хорошо.

Их роман длился до тех пор, пока кто-то из банды Владимира (так звали бандита) не вычислил, что девушка ведет двойную жизнь.

Ее затолкали в машину, увезли в лес и начали избивать всей бандой – человек 10. От гибели девушку спас сам Владимир, вступившись за нее перед своими "братьями".

Через месяц любовник Алии был найден мертвым. Она уверена, что его убил "кто-то из банды".

После случившегося девушка переехала в Москву, где вышла замуж за российского бизнесмена. В браке с новым избранником у них появился сын Платон. Сейчас мальчику уже 11 лет.

Новый муж Алии попал в тюрьму, где его не стало.

Девушка вместе с маленьким сыном поехала в Швейцарию, Лондон, а затем в США.

Алия, которая всегда была неравнодушна к моде, после стольких жизненных испытаний основала собственную PR-компанию. Теперь она занимается любимым делом, а также активно ведет блог в социальных сетях, где у нее более 700 тыс. подписчиков.

"Они всегда могли убить меня, но до сих пор не сделали этого. Некоторые из них, вероятно, злятся на меня за то, что я не такая, как они, за то, что я была храброй и сильной. Жизнь коротка – хочу прожить ее так, как хочу только я", – сказала бывшая шпионка спустя много лет размышлений о военной карьере.

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