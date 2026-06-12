Бьянка Цензори, которая разделась на красной дорожке Грэмми, шокировала новым "голым" образом в провокационном латексе

Австралийская модель Бьянка Цензори, которая поразила общественность чрезвычайно "откровенным" нарядом на красной дорожке премии Грэмми 2025, в очередной раз продемонстрировала свою любовь к провокационной одежде. По случаю празднования дня рождения мужа, рэпера Канье Уэста, в Амстердаме она вышла в свет в смелом латексном костюме, что создавал эффект "второй кожи".

Видео дня

В откровенном образе модель заметили, когда она с партнером покидала отель. Пара немного попозировала перед камерами папарацци, а соответствующие фото "разлетелись" по просторам сети.

"Бьянка Цензори снова появилась в потрясающем наряде на праздновании дня рождения Канье Уэста в Амстердаме. Она выбрала футуристический ансамбль, прическу в винтажном стиле и туфли цвета слоновой кости, доказывая, что не боится расширять границы моды", – написал один из пользователей.

Бьянка Цензори одела драматичный латексный комбинезон бежевого цвета с длинными рукавами и бриджами, который плотно облегал тело и подчеркивал ее подтянутую фигуру. Еще большей пикантности наряду модели придавал глубокий вырез на декольте.

Главные истории дня

Наряд Цензори дополнила светлыми туфлями на платформе. Она собрала волосы в два низких хвоста, закрутив свободные пряди в слегка небрежные волны.

Напомним, что в 2025 году Бьянка Цензори оказалась в центре внимания из-за смелого решения выйти на красную дорожку Грэмми почти полностью обнаженной. Сначала наряд модели не выглядел провокационно, ведь она предстала перед публикой в длинной шубе. Но уже через несколько мгновений Цензори сняла с себя верхнюю одежду, под которой оказалось полностью прозрачное платье без нижнего белья. Из-за такого поступка полиция выдворила модель и Канье Уэста с мероприятия.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стало известно, кто на самом деле "раздевает" Бьянку Цензори и других голливудских звезд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!