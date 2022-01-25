'Буду бегать голой, если захочу': Бритни Спирс пожаловалась на утреннюю тошноту и обругала папарацци

Американская певица Бритни Спирс пожаловалась подписчикам на плохое самочувствие и обругала папарацци. Артистка заявила, что должна иметь возможность "бегать голой", если захочет этого, не опасаясь фотографов.

Скандальную исполнительницу с избранником Сэмом Асгари на гавайском острове Мауи сфотографировали прямо в гостиничном номере, что не на шутку ее разозлило. Об этом она рассказала в новом посте в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Спирс начала пост со слов о плохом самочувствии, которое преследует ее уже месяц. По словам автора, каждое утро она чувствует тошноту, напоминающую ей о давней беременности.

"Единственное, на что похоже это ощущение – на мою прошлую беременность. Это работает как часы. Я просыпаюсь, иду в ванную и меня начинает тошнить. Я все равно иду в спортзал и танцую по ночам, ведь не хочу лежать больная в постели. Это продолжается уже месяц", – написала певица.

Она также подчеркнула, что не может расслабиться из-за папарацци, которых исполнительница назвала "собаками".

"Еще и эти собаки СМИ, оккупировавшие мой номер. Если вы сейчас возле моей комнаты пытаетесь сделать еще одно дешевое фото, пожалуйста, идите к чертям и оставьте меня в покое. Я должна иметь возможность бегать голой, если захочу.", – закончил автор.

Также звезда добавила, что ей очень нравится еда и гостиница, где она отдыхает. Однако для идеального отпуска исполнительнице нужно, чтобы "эти подлые фотографы отвалили".

Коротко о звезде:

Бритни Спирс – 40-летняя американская поп-певица, актриса, танцовщица и автор песен. Получила премию "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". В 2021 году "Time" добавил ее в список самых влиятельных людей планеты в категории "иконы" (кумиры). Воспитывает двоих сыновей – Шона (16 лет) и Джейдена (15 лет).

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