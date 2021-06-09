Бритни Спирс встревожила фанатов странными фото в комбинезоне со змеиным принтом

Американская певица и актриса Бритни Спирс поделилась с поклонниками фото, на которых она запечатлена в облегающем комбинезоне ярко-зеленого цвета со змеиным принтом и открытой спиной. Фанаты увидели во внешнем виде и поведении звезды призыв о помощи.

Соответствующие снимки Бритни разместила на личной странице в Instagram. Свой образ она дополнила небольшими серьгами и подвеской. Спирс принимала странные позы перед камерой (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

"Однажды я выступала с настоящей змеей, но спустя 20 лет я решила сама превратиться в чертову змею! Берегитесь!" – написала она.

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Пользователи сети не перестают удивляться необычным публикациям Спирс, поэтому они оставили множество комментариев под последней публикацией.

"Ты точно в порядке?", "Бритни точно не стала бы так писать", "Кто-нибудь, расшифруйте ее послание", "Надеюсь, ты скоро высвободишься из домашней тюрьмы", "Какого черта, девочка?" – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бритни Спирс поделилась с поклонниками видео, на котором продемонстрировала фигуру в откровенном наряде. Так, артистка в очередной раз показала необычный танец.