Бритни Спирс в комбинезоне с леопардовым принтом показала образ кошки. Видео

Известная американская певица и актриса Бритни Спирс удивила своих поклонников эпатажным внешним видом. Так, она примерила комбинезон с ярким принтом и продемонстрировала смелые танцы.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала соответствующий ролик (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Сначала она появляется в короткой юбке, белом гольфе, кожанке и эффектных сапогах, затем ее образ кардинально меняется. В обтягивающем наряде исполнительница делает несколько плавных движений, имитируя поведение игривой кошки.

Третий образ звезды состоит из белых мини-шортов и такого же цвета блузы с объемными рукавами. В конце видео Бритни позирует в платье с цветочным принтом и коричневых туфлях.

"Я нашла свой костюм кошки… Оставайтесь радостными, друзья мои, и занимайтесь тем, что делает вас счастливыми, черт возьми!" – говорится в подписи к ролику.

Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 39-летняя Бритни Спирс показала, как выглядит без фотошопа. Она опубликовала два фото, одно из которых обработала с помощью приложения, а на другом предстала с истинным лицом.