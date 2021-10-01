Бритни Спирс устроила голую фотосессию и засветила пышную грудь. Фото

Американская певица Бритни Спирс, которая недавно лишилась опеки своего отца Джейми, порадовала поклонников новыми откровенными фотографиями. Звезда устроила фотосессию абсолютно голой.

Соответствующие кадры она опубликовала на личной странице в Instagram. "Поиграть в Тихом океане никому не повредит. Фото не отредактированные, то ванна кривая", – шутливо подписала снимки Бритни (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Знаменитость отправилась на отдых вместе со своим возлюбленным Сэмом Асгари на тропический остров на побережье Тихого океана.

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Звезда позировала в номере отеля возле ванной абсолютно голой. Все интимные места певица слегка прикрыла смайликами в виде розовых цветков.

Также в серии снимков есть фото с побережья Тихого океана, на которых Бритни изображена в одних лишь трусиках от купальника и солнцезащитных очках. Свою грудь певица прикрывала руками.

Стоит отметить, что Бритни не в первый раз уже публикует подобные кадры. Однако снимки то пропадали, то снова появлялись у нее аккаунте. В сети предполагают, что за странной активностью стоит менеджер певицы, но пока слухи не подтвердились.

Добавим, что "голые" фотографии певицы набрали более 2,5 млн лайков и 100 тысяч комментариев.

Поклонники звезды засыпали ее комплиментами, однако были и те, кто не оценил откровенность Бритни.

"Приятно видеть тебя такой счастливой и свободной! Ты это заслужила!", "Так выглядит свобода", "Бритни использовала свой первый день без Джейми, чтобы опубликовать обнаженные фотографии, и я воодушевлен", "Я единственный, кто считает, что это слишком?", "Дальше OnlyFans? ", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Бритни Спирс – американская певица, танцовщица, автор песен. Обладает премией "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Ее дебютный альбом, который сделал артистку всемирно известной, называется "Baby One More Time" – он возглавил чарт Billboard Hot 100.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Лос-Анджелесе суд отстранил отца американской певицы Бритни Спирс – Джейми – от опекунства над ней. Теперь контроль за финансами артистки на время передали бухгалтеру Джону Забелу.