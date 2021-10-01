Бритни Спирс устроила голую фотосессию и засветила пышную грудь. Фото

Анна Яковлева
Анна Яковлева
Папарацци
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Бритни Спирс устроила голую фотосессию и засветила пышную грудь. Фото

Американская певица Бритни Спирс, которая недавно лишилась опеки своего отца Джейми, порадовала поклонников новыми откровенными фотографиями. Звезда устроила фотосессию абсолютно голой.

Соответствующие кадры она опубликовала на личной странице в Instagram. "Поиграть в Тихом океане никому не повредит. Фото не отредактированные, то ванна кривая", – шутливо подписала снимки Бритни (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Знаменитость отправилась на отдых вместе со своим возлюбленным Сэмом Асгари на тропический остров на побережье Тихого океана.

Бритни Спирс и ее возлюбленный Сэм Асгари.
Видео дня

Звезда позировала в номере отеля возле ванной абсолютно голой. Все интимные места певица слегка прикрыла смайликами в виде розовых цветков.

Бритни Спирс позирует на фоне ванной голой.
Бритни Спирс позирует голой в номере отеля.
Бритни Спирс устроила голую фотосессию.

Также в серии снимков есть фото с побережья Тихого океана, на которых Бритни изображена в одних лишь трусиках от купальника и солнцезащитных очках. Свою грудь певица прикрывала руками.

Бритни Спирс на отдыхе на побережье Тихого океана.

Стоит отметить, что Бритни не в первый раз уже публикует подобные кадры. Однако снимки то пропадали, то снова появлялись у нее аккаунте. В сети предполагают, что за странной активностью стоит менеджер певицы, но пока слухи не подтвердились.

Добавим, что "голые" фотографии певицы набрали более 2,5 млн лайков и 100 тысяч комментариев.

Бритни Спирс прикрыла голую грудь руками.

Поклонники звезды засыпали ее комплиментами, однако были и те, кто не оценил откровенность Бритни.

"Приятно видеть тебя такой счастливой и свободной! Ты это заслужила!", "Так выглядит свобода", "Бритни использовала свой первый день без Джейми, чтобы опубликовать обнаженные фотографии, и я воодушевлен", "Я единственный, кто считает, что это слишком?", "Дальше OnlyFans? ", – пишут люди.

Комментарии поклонников.
Комментарии поклонников.
Комментарии поклонников.

Коротко о знаменитости:

  • Бритни Спирс – американская певица, танцовщица, автор песен. Обладает премией "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Ее дебютный альбом, который сделал артистку всемирно известной, называется "Baby One More Time" – он возглавил чарт Billboard Hot 100.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Лос-Анджелесе суд отстранил отца американской певицы Бритни Спирс – Джейми – от опекунства над ней. Теперь контроль за финансами артистки на время передали бухгалтеру Джону Забелу.

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