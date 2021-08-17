Бритни Спирс снялась обнаженной и засветила пышную грудь. Фото

Популярная американская певица Бритни Спирс поделилась с поклонниками откровенными снимками, на которых продемонстрировала свои пышные формы в полуобнаженном виде. Она позировала без бюстгальтера, прикрывая интимные места руками.

При этом знаменитость была в белых трусах и красных сапогах. Соответствующие фото Спирс разместила на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Певица позировала на камеру топлес, одновременно прикрывая пышную грудь руками. На ней были только трусы и высокие сапоги. Кроме того, звезда распустила свои длинные волосы и сделала насыщенный макияж с акцентом на глаза.

Также исполнительница надела ожерелье на шею, а в руках держала одну красную розу.

Спирс отметила, что с помощью позирования обнаженной она учится принимать себя и свое тело, а также это дает ей возможность чувствовать себя более уверенной.

"Я женщина... Красивая, отзывчивая, которой нужно посмотреть на себя в чистом виде. Нет, я не собираюсь сниматься топлес до конца своей жизни, потому что это надоест, но это мне помогает сейчас", – написала певица.

Коротко о знаменитости:

Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Бритни Спирс опубликовала видео в пикантном комбинезоне в мелкую сетку после того, как ее отец согласился отказаться от опекунства над ней.