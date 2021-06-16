Британцы не хотят, чтобы Меган Маркл и принц Гарри крестили дочь в Лондоне

В сети провели онлайн-опрос, который показал, что принцу Гарри и его супруге Меган Маркл не следует возвращаться в Великобританию, чтобы окрестить новорожденную дочь Лилибет. Это выяснилось после того, как королевский писатель Ян Ллойд предположил, что крещение Лилибет в Великобритании было бы "дипломатическим и приятным способом возобновить мосты" с королевской семьей.

Опрос, который был проведен изданием Express, наглядно продемонстрировал, что 95 процентов респондентов выступили категорически против этой идеи. Тогда как только четыре были "за". Один процент опрошенных дал ответ "не знаю" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Нет! Пусть остаются в США", "Нет! Зачем это нужно после всего негатива, который между ними случился?", "Нет, слишком много мостов сожгли", "Нет, нет, нет", "Пожалуйста, оставайтесь в США", – написали в комментариях пользователи.

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"Одна из вещей, которую мы должны подождать и посмотреть, – будут ли крестить маленькую Лилибет в этой стране. Возможно, они захотят, чтобы это мероприятие было скромным с Clooneys и Oprah в Америке", – отметил королевский эксперт.

Напомним, что Елизавета II недовольна тем, что принц Гарри и Меган Маркл использовали ее детское прозвище Лилибет, чтобы назвать так свою новорожденную дочь. Монарх считает, что после скандальных заявлений пары в интервью Опре Уинфри это было неуместно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Меган и Гарри показали новорожденную дочь Лилибет Диану прабабушке, королеве Елизавете II по видеосвязи. Они позвонили монарху сразу после того, как вернулись домой из клиники в Санта-Барбаре, штат Калифорния.