Британку с огромной грудью постоянно блокирует TikTok: как она выглядит. Фото

Британка по имени Ширли Флинн заявила, что из-за ее пышных форм в социальной сети TikTok профиль постоянно блокируют.40-летняя женщина завела уже восьмой профиль в соцсети за менее, чем полтора года.

В комментарии для Daily Star Ширли отметила, что показывает лишь пышную грудь, но не более того, чтобы постоянно блокировать ее в TikTok. "Я показываю много декольте и публикую кокетливый контент, но здесь нет наготы и сексуальной активности. Я не трогаю себя и ничего подобного не делаю", – заявила она (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Она отметила, что публикует пикантный контент не из-за денег, а лишь потому, что ей приносит удовольствие такое хобби. Несмотря на то, что в Facebook и Instagram снимки Флинн остаются, социальная сеть TikTok неоднократно удаляет ее профили.

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Ширли заявляет, что ее подвергают несправедливой дискриминации и преследованию.

"Это меня злит и раздражает. Я показала TikTok фотографии других женщин с меньшей грудью, которые публикуют тот же контент, что и я. Но, женщин, которые не такие пышные, как я, спокойно публикует подобный контент. Даже, когда я делаю видео, где не видно декольте, мне запрещено размещать его", – рассказывает Ширли Флинн.

Женщина обратилась в службу поддержки и ей помогли, а также принесли извинения. Однако вскоре ее контент снова начали запрещать.

Теперь британка специально публикует в других социальных сетях фотографии, на которых демонстративно носит крошечный топ и заявляет: "Большая грудь имеет значение".

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