Британка похудела на 32 кг и потратила $40 тыс. на пластику, но ее огромная грудь теперь не дает никому покоя. Фото
Жительница Британии, модель Instagram Джазмин Дэй потратила на трансформацию своего тела около 40 тысяч долларов, потому что окружающим не нравилась ее фигура. Однако даже после этого мужчины грубо отзываются о ее декольте.
Как пишет Daily Mail, 27-летняя Дэй в 2016 году весила 102 кг, но похудела на 32 кг и нарастила 14 кг мышц. В сети ее захейтили за слишком большую грудь и сравнили бюст модели с тем, который появляется при грудном вскармливании.
Девушка утверждает, что в подростковом возрасте пережила депрессию, которую пыталась заесть. Поэтому набрала лишний вес. Работать над своим телом она начала во время учебы на бухгалтера. Дэй хотела в корне изменить свою жизнь и привлечь в нее мужчин.
"Большую часть времени я проводила в одиночестве, часто самым захватывающим в моем дне было то, что я собирался съесть", – вспоминала она.
За четыре года британке удалось существенно похудеть, увеличить грудь с помощью солевых имплантов объемом 2250 см³ и сделать бразильскую подтяжку ягодиц, чтобы добиться фигуры в виде песочных часов. Также она начала ходить в спортзал, исключила из своего рациона сладкое и пополнила его свежими овощами.
Кроме того, девушка бросила работу бухгалтера и воплотила в реальность мечту стать моделью. Благодаря этому она начала много путешествовать и приучила себя к распорядку.
"Люди, как правило, не понимают, что я сделала это для себя, я хотела, чтобы большие с*ськи делали меня счастливой, а не обращались к случайным незнакомцам, которые хотят пялиться на меня. Но много мужчин связываются со мной в Instagram с извращениями грудного вскармливания, отправляют сообщения и оставляют комментарии, такие как "молочные с*ськи на миллион долларов", – сказала она.
По словам девушки, после трансформации люди думают, что у нее проблемы с психическим здоровьем и говорят, что она "сумасшедшая" или ненавидит себя за столь резкое изменение.
"Я ненавидела свое тело. Многие люди говорили мне, что я "широкая" или "большая девочка". У меня не было формы, и я никогда не чувствовала себя женственной или сексуальной. В 2017 году я, наконец, начала вносить в себя те изменения, которые хочу. Я потеряла пять стоунов [32 кг], сделала две операции по увеличению груди и, наконец, нахожусь в месте, где горжусь тем, как выгляжу", – рассказала Дэй.
Кроме того, британка отмечает, что в реальном мире получает больше внимания от женщин, чем от мужчин.
"Меня всегда шокирует, что женщины в реальной жизни реагируют на мою грудь более активно, чем мужчины. Если я, например, нахожусь в клубе, это будет женщина, которая оборачивается, чтобы посмотреть, или бросает неодобрительные взгляды. Многие женщины после нескольких рюмок просто хватают меня за грудь или засовывают свое лицо в декольте, даже не попросив сначала согласия", – поделилась модель и добавила, что дети часто воспринимают ее беременной.
Однако, несмотря на все негативные комментарии, которые получает Дэй, сама она считает, что ее жизнь и психическое здоровье значительно улучшились именно после увеличения груди.
"Правда в том, что эта трансформация была настолько же умственной, насколько и физической. Мне пришлось потратить много времени на то, чтобы разобраться с травмами из прошлого и понять триггеры, чтобы изменить свою диету и быть последовательным в тренажерном зале. Я сосредотачиваюсь на изменениях, которые могла бы поддерживать, например, вставать вовремя и идти в спортзал", – заключила британка.
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