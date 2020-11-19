Брежневу разгромили в сети за голое видео, в котором она снялась вместе с дочкой и подругами

Диана Прохоренко
Диана Прохоренко
Папарацци
6,2 т.
Вера Брежнева презентовала клип

Пользователи сети бурно раскритиковали певицу Веру Брежневу за откровенный клип на песню Sestra, в котором 38-летняя артистка снялась полностью обнаженной.

В пикантном видео также появилась старшая дочь Брежневой Соня Киперман и ее подруги – дизайнеры Катя Сильченко, Ханна Хмелева и Анна Осмехина. Девушки позировали также в откровенных образах, что не понравилось поклонникам певицы. Свои мнения они высказали в комментариях под клипом на YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Так, большинству комментаторов не понравилась песня Веры Брежневой. Они назвали композицию старомодной и типичной для эстрады 90-х годов. Другие же раскритиковали обилие обнаженных кадров в видео.

Голую Брежневу раскритиковали за новый клип
Брежневу раскритиковали за съемку обнаженной
Брежнева снялась в клипе голой

Многие из поклонников звезды отметили, что, очевидно, как артистка Брежнева перестала быть интересной публике. Именно поэтому она якобы вынуждена раздеваться на камеру, чтобы привлечь к себе внимание.

"Куда делась скромность? Не умеешь петь – разденься", – пристыдили Брежневу в сети.

"Частота демонстрации вторичных половых признаков возрастает... Неужели все так плохо?" – поинтересовались другие.

В сети раскритиковали Веру Брежневу за новый клип
Клип Брежневой раскритиковали в сети
Брежневу раскритиковали в сети
Вера Брежнева нарвалась на критику в сети
Смотрите клип Веры Брежневой Sestra:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вера Брежнева поделилась с поклонниками пикантными снимками в купальнике.

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